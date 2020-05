Dans un entretien réalisé pour le podcast « Advantage – the tennis & sports podcast » et relayé par Tennis Magazin allemand, Barbara Rittner, directrice du tournoi de Berlin, a fait part de sa satisfaction concernant le maintien de son sponsor principal (bett1open) : « Nous avons une chance inouïe que notre sponsor principal ne soit pas aussi touché par la crise. De nombreux autres tournois doivent craindre pour leurs sponsors. Les compagnies aériennes et d’autres entreprises examinent attentivement si elles peuvent continuer à soutenir les tournois. Nous avons de la chance et le sponsor nous a immédiatement signalé qu’il allait apporter son soutien à long terme. En tant que directrice du tournoi, j’ai été rassurée. Maintenant, bien sûr que l’annulation de cette année est très triste. Actuellement, nous sommes en discussions pour inaugurer le court cette année dans un petit spectacle d’un ou deux jours. » Le tournoi féminin sur gazon a été annulé et reporté à juin 2021.