Véritable attrac­tion de cette saison 2021, Ons Jabeur, en plus de devenir l’une des meilleures joueuses du circuit, est en train de gagner le cœur de plein de fans et de certaines anciennes légendes du tennis comme l’Américain Andy Roddick.

S’exprimant en marge du tournoi d’Indian Wells, l’an­cien numéro 1 mondial a reconnu être vrai­ment emballé par le jeu et le carac­tère de la Tunisienne : « Ons Jabeur est en train de devenir rapi­de­ment l’une de mes joueuses préfé­rées au monde, elle est tout simple­ment incroyable et peut‐être la joueuse la plus embrassée du circuit ; chaque fois qu’elle est au filet pour serrer la main de son adver­saire, les joueuses l’embrassent, elle doit être une personne étonnante. »

Touchée par cette décla­ra­tion, Ons a répondu via son compte Twitter en décla­rant qu’elle adorait en effet les câlins…