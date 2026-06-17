Andy connait bien Serena Williams. Selon lui, il n’est pas certain qu’elle se contente du double d’autant qu’elle a des armes pour pouvoir gagner en simple.
« Avec son service et sa qualité de retour, elle peut aussi s’imposer en simple. En fait, pour dire la vérité, j’aimerai vraiment savoir avec qui elle a fait des sets en simple à l’entrainement car il est évident qu’elle ne s’entraine pas en double. Bien sûr qu’elle prend du plaisir à entrer sur un court avec le public qui est derrière mais je ne peux pas m’empêcher de penser qu’elle une carte à jouer sur le plan individuel »
Pour le moment, Serena n’a pas changé sa ligne de conduite et lors de ces conférences de presse, elle n’a pas évoqué d’autres choses que le plaisir de jouer en double avec sa soeur.
Publié le mercredi 17 juin 2026 à 08:20