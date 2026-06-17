Andy connait bien Serena Williams. Selon lui, il n’est pas certain qu’elle se contente du double d’au­tant qu’elle a des armes pour pouvoir gagner en simple.

« Avec son service et sa qualité de retour, elle peut aussi s’im­poser en simple. En fait, pour dire la vérité, j’ai­merai vrai­ment savoir avec qui elle a fait des sets en simple à l’en­trai­ne­ment car il est évident qu’elle ne s’en­traine pas en double. Bien sûr qu’elle prend du plaisir à entrer sur un court avec le public qui est derrière mais je ne peux pas m’empêcher de penser qu’elle une carte à jouer sur le plan individuel »

Pour le moment, Serena n’a pas changé sa ligne de conduite et lors de ces confé­rences de presse, elle n’a pas évoqué d’autres choses que le plaisir de jouer en double avec sa soeur.