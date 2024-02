Ancien numéro 1 mondial et compa­triote de Coco Gauff, Andy Roddick avait été donné quelques conseils à la jeune gagnante de l’US Open à la fin de la saison 2023, notam­ment pour améliorer son service.

L’Américain était un excellent serveur, ayant réalisé plus de 9000 aces tout au long de sa carrière. C’est pour­quoi l’équipe de Gauff tenait tant à le faire venir quelques jours.

Et Roddick a expliqué récem­ment dans son podcast Served With Andy Roddick à quel point il avait été agréa­ble­ment surpris par l’éthique de travail de Coco Gauff, et sa détermination.

« J’ai été épous­touflé par les deux ou trois jours que nous avons passés ensemble, par le feed­back qu’elle est capable de donner, par ce qu’elle est capable d’as­si­miler et par son profes­sion­na­lisme. Avec Coco, au bout de 15 minutes, elle a compris le concept. Pour quel­qu’un qui n’a pas encore 20 ans, j’ai été abso­lu­ment épous­touflé. Je me présen­terai pour elle chaque fois qu’elle le deman­dera, elle m’a telle­ment impressionné. »