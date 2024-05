Revenant sur le sacre d’Iga Swiatek sur le WTA 1000 de Madrid après une finale de toute beauté face à Aryna Sabalenka, Andy Roddick, lors du dernier épisode de son podcast, Served with Andy Roddick, a estimé que l’ac­tuelle numéro 1 mondiale faisait déjà partie des meilleures joueuses de l’his­toire de ce sport.

« Chez les femmes, il y a une certaine sépa­ra­tion entre Martina (Navratilova), Chrissy (Evert), Serena (Williams) et les autres en ce qui concerne les titres en simple. Pardon, je veux dire que Steffi (Graf) est évidem­ment dans le peloton de tête, elle est incroyable. C’est peut‐être la joueuse la plus domi­nante que j’aie jamais vue dans toute ma vie. Mais ces quatre‐là sont à part. Swiatek n’est qu’à un Grand Chelem de Maria Sharapova et à trois de Justine Henin et Venus Williams, et elle a 22 ans. On ne peut pas dire qu’elle va bientôt s’ar­rêter, elle a 22 ans. Iga Swiatek est juste en train de devenir l’une des meilleures joueuses de tous les temps. »