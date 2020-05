Lorsqu’on l’avait joint la semaine dernière, Rodolphe Gilbert avait pointé un phénomène pendant cette période assez spéciale du Covid-19. Sans vouloir créer de polémique inutile, Rodolphe Gilbert avait évoqué le petit silence du tennis féminin pendant cette période : « Plus la crise a avancé, plus je me suis rendu compte que le tennis féminin dans son ensemble était peu présent sur les réseaux sociaux ou plus généralement dans les débats autour de certaines questions liées au circuit. C’est décevant car les outils sont à disposition. Il y a eu quelques belles réactions lors de l’idée lancée par Roger Federer concernant la fusion ATP/WTA, mais c’est à peu près tout. Quand on constate le succès des lives de Nadal, ou encore plus près de nous, de ceux de Paire avec Wawrinka, je suis déçu que certaines joueuses ne soient pas allées dans cette direction, car c’est une réalité, les fans adorent avoir des petites anecdotes, se sentir proche de leurs joueurs préférés. Certains spécialistes parleront que cela reflète l’idée qu’il existe une différence d’ambiance entre les circuits hommes et femmes, c’est possible, mais je n’irai pas jusque là. Je trouve cela dommage. »