L’affaire Peng Shuai commence à prendre une grosse ampleur alors que la joueuse chinoise ne donne plus de signe de vie depuis le 4 novembre dernier après avoir accusé un haut respon­sable chinois de viol. SudPresse et le jour­na­liste belge Yves Simon ont donc eu l’idée d’in­ter­roger son ancien coach, Romain Deffet.

« Je suis sous le choc. Qu’elles viennent de n’importe qui, ce genre de décla­ra­tions, malheu­reu­se­ment de plus en plus fréquentes, glacent le sang. Mais quand en plus, vous connaissez la personne… J’ai été son coach durant six mois en 2018. Elle se remet­tait d’une bles­sure au genou droit et je me suis occupé de sa reva­li­da­tion et de sa réath­lé­ti­sa­tion. Je suis parti avec elle, lors de la tournée euro­péenne. Madrid, Rome etc. Elle avait été tout heureuse d’enfin remporter un premier tour à Roland‐Garros. Là, je vous avoue, je n’ai plus de contact. Comme tout le monde […] Peut‐être que Peng Shuai était telle­ment en mal‐être qu’elle a lâché le morceau. Mais, là, c’est mon inter­pré­ta­tion car je n’ai plus eu aucun contact avec elle depuis deux ou trois ans. Vous m’apprenez que ce lundi matin, la WTA publie des news plutôt rassu­rantes la concer­nant. Je suis soulagé pour elle mais, comme tout le monde, je vais rester très attentif à la suite, même si, ici à Hong Kong, ce n’est pas le premier sujet de conver­sa­tion, je vous l’avoue. »