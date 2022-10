Le physio­thé­ra­peute de la néo‐retraitée Serena Williams, Ruben Mateu, s’est longue­ment exprimé sur ses années aux côtés de l’Américaine au micro de la radio natio­nale espa­gnole. Il a notam­ment parlé du compor­te­ment de la joueuse aux 23 titres du Grand Chelem.

« Elle est une personne très acces­sible et agréable. Bien que j’aie été un peu méfiante au début, Serena m’a appro­chée à plusieurs reprises, ce qui m’a permis de rejoindre le groupe plus faci­le­ment. Vous pouvez lui parler de tout, et lui raconter toutes vos anec­dotes et vos problèmes. Elle sait écouter les autres et est, somme toute, une personne très normale. La seule diffé­rence est son compte en banque (sourire). Cependant, il est normal qu’elle garde ses bonnes manières devant le public, elle est une personne très média­tique. Je ne dirais pas qu’elle recherche les projec­teurs, mais elle doit souvent faire face aux caméras et ce n’est pas facile ».