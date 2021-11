Il faut parfois un peu de temps pour réaliser la portée d’un exploit comme celui d’Emma Raducanu à l’US Open 2021. Consultant pour Eurosport au Royaume‐Uni, l’an­cien 4e joueur mondial, Greg Rusedski, a tenu à remettre dans le contexte histo­rique la perfor­mance excep­tion­nelle de sa compa­triote en la compa­rant notam­ment à de véri­tables légendes de ce jeu.

« Emma Raducanu a le poten­tiel pour être numéro une mondiale et je pense qu’elle va devenir une multiple cham­pionne du Grand Chelem. Ce qu’elle a fait lors de ses deux premiers tour­nois majeurs, il y en a très peu qui l’ont fait. Elle a atteint le quatrième tour de Wimbledon pour son premier tournoi majeur, puis elle a remporté l’US Open. Il n’y a que trois autres joueuses qui ont atteint le quatrième tour ou mieux lors de leurs deux premiers tour­nois majeurs. Il s’agit de Chris Evert, qui a été numéro une mondial et a remporté plusieurs tour­nois du Grand Chelem, de Jennifer Capriati, numéro un mondial et a remporté plusieurs tour­nois du Grand Chelem, et de Monica Seles, qui rejoint donc cette caté­gorie de super­stars de l’élite. Nous n’avons jamais vu cela dans le jeu avant, quel­qu’un qui remporte un Grand Chelem en passant par les quali­fi­ca­tions, donc son avenir va être excep­tionnel tant qu’elle peut rester en bonne santé, et qu’elle peut mettre la bonne équipe autour d’elle. »