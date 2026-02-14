Si elle avait rapidement démenti l’idée d’un retour sur le circuit en 2026, après l’annonce de sa réintégration au programme antidopage de l’ITIA (Agence internationale pour l’intégrité du tennis), Serena Williams n’avait pas dissipé tous les doutes.
Récemment invitée du Today Show, la légende américaine de 44 ans a finalement laissé planer le flou, rouvrant la porte à un possible come‐back.
Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’ancien numéro 4 mondial Greg Rusedski a exprimé son excitation.
« Je suis encore sous le choc. Chaque fois qu’un grand champion veut revenir, c’est formidable pour notre sport, surtout avec ce que Serena a accompli. Elle semble en grande forme. La question est : comment se présente son jeu et ses mouvements ? Il faut regarder le circuit WTA en ce moment. Mboko, par exemple, joue très bien. Rybakina a remporté l’Open d’Australie, tout comme Sabalenka. Elles jouent un tennis très intense en ce moment. Ce sera intéressant de voir si Serena jouera en simple. Elle ne reviendra que si elle pense pouvoir les battre. C’est la question que je me pose. Je suis sûr qu’elle va revenir et jouer au moins en double, mais j’aimerais beaucoup voir ce qui se passerait en simple. Tout le monde est intrigué car le simple, c’est fascinant. En réalité, je pense qu’elle reviendra probablement pour jouer en double. »
Publié le samedi 14 février 2026 à 15:28