Si elle avait rapi­de­ment démenti l’idée d’un retour sur le circuit en 2026, après l’annonce de sa réin­té­gra­tion au programme anti­do­page de l’ITIA (Agence inter­na­tio­nale pour l’intégrité du tennis), Serena Williams n’avait pas dissipé tous les doutes.

Récemment invitée du Today Show, la légende améri­caine de 44 ans a fina­le­ment laissé planer le flou, rouvrant la porte à un possible come‐back.

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’an­cien numéro 4 mondial Greg Rusedski a exprimé son excitation.

« Je suis encore sous le choc. Chaque fois qu’un grand cham­pion veut revenir, c’est formi­dable pour notre sport, surtout avec ce que Serena a accompli. Elle semble en grande forme. La ques­tion est : comment se présente son jeu et ses mouve­ments ? Il faut regarder le circuit WTA en ce moment. Mboko, par exemple, joue très bien. Rybakina a remporté l’Open d’Australie, tout comme Sabalenka. Elles jouent un tennis très intense en ce moment. Ce sera inté­res­sant de voir si Serena jouera en simple. Elle ne reviendra que si elle pense pouvoir les battre. C’est la ques­tion que je me pose. Je suis sûr qu’elle va revenir et jouer au moins en double, mais j’ai­me­rais beau­coup voir ce qui se passe­rait en simple. Tout le monde est intrigué car le simple, c’est fasci­nant. En réalité, je pense qu’elle reviendra proba­ble­ment pour jouer en double. »