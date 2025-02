La colla­bo­ra­tion entre Elena Rybakina et Goran Ivanisevic n’aura été que de courte durée. L’ancien coach de Novak Djokovic n’a pas eu le temps d’ap­porter tout son savoir à la joueuse Kazakhe, mais elle a elle‐même avoué à l’AFP qu’elle était dure à vivre et à entraîner.

« Nous nous sommes assis, nous avons discuté et nous avons décidé de nous séparer. Mais je pense que j’ai beau­coup appris et ce n’est pas facile de trouver une bonne colla­bo­ra­tion. Bien sûr, cela prend du temps et tout, mais c’était notre déci­sion. Nous verrons comment se dérou­lera cette année pour moi. Je ne suis pas non plus une joueuse aussi facile que certaines personnes le pensent, ‘Oh, c’est facile avec elle’, ou quelque chose comme ça, mais ce n’est pas vrai­ment comme ça. Je pense que chaque personne est diffé­rente et que personne n’est parfait, et je peux parfois être têtue sur le terrain et sur certaines choses. »