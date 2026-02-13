En marge du tournoi de Doha où elle a été battue en quarts de finale par la Canadienne Mboko (7−5, 4–6, 6–4), la lauréate de l’Open d’Australie s’est exprimée au sujet de l’annonce faite par Craig Tiley, le directeur du Grand Chelem australien, qui a évoqué l’idée de faire joueur les femmes en cinq sets.
Et visiblement, cela ne plait pas à Elina.
« Je voudrais continuer à jouer des matchs en trois sets ; cinq, c’est trop. Je ne suis pas sûre que la qualité des matchs serait la même avec cinq sets, donc je ne sais pas combien de joueuses seraient favorables à cette décision, mais je trouve cela assez difficile. »
Effet d’annonce ou vraie envie de bousculer les choses, Craig, qui est un créatif, devra vite se prononcer pour savoir s’il va engager cette réforme sur l’édition 2027 de son tournoi.
Publié le vendredi 13 février 2026 à 12:12