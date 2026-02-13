AccueilWTARybakina est très claire : "Je ne suis pas sûre que la...
Rybakina est très claire : « Je ne suis pas sûre que la qualité des matchs serait la même en cinq sets »

En marge du tournoi de Doha où elle a été battue en quarts de finale par la Canadienne Mboko (7−5, 4–6, 6–4), la lauréate de l’Open d’Australie s’est exprimée au sujet de l’an­nonce faite par Craig Tiley, le direc­teur du Grand Chelem austra­lien, qui a évoqué l’idée de faire joueur les femmes en cinq sets. 

Et visi­ble­ment, cela ne plait pas à Elina.

« Je voudrais conti­nuer à jouer des matchs en trois sets ; cinq, c’est trop. Je ne suis pas sûre que la qualité des matchs serait la même avec cinq sets, donc je ne sais pas combien de joueuses seraient favo­rables à cette déci­sion, mais je trouve cela assez difficile. »

Effet d’an­nonce ou vraie envie de bous­culer les choses, Craig, qui est un créatif, devra vite se prononcer pour savoir s’il va engager cette réforme sur l’édi­tion 2027 de son tournoi.

Publié le vendredi 13 février 2026 à 12:12

