Lauréate de l’Open d’Australie, son deuxième titre en Grand Chelem, et 3e joueuse mondiale, son meilleur clas­se­ment (qu’elle a atteint pour la première fois en 2023), Elena Rybakina vise désor­mais le trône.

C’est ce que la joueuse de 26 ans a annoncé dans des propos rapportés par Tennis Uptodate à Dubaï, où elle est tête de série numéro 1 suite aux forfaits de ses prin­ci­pales rivales.

« C’est clai­re­ment un objectif. Mais cela dépendra de la façon dont les autres joueuses se battront et des résul­tats qu’elles obtien­dront. La saison est très longue. Il n’y a pas de temps pour s’ar­rêter de travailler. Il faut s’amé­liorer chaque jour. Nous avons telle­ment de tour­nois, donc il faut conti­nuer. C’est clai­re­ment l’ob­jectif : monter dans le clas­se­ment et remporter un autre Grand Chelem. »

Aryna Sabalenka et Iga Swiatek sont prévenues !