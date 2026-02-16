Lauréate de l’Open d’Australie, son deuxième titre en Grand Chelem, et 3e joueuse mondiale, son meilleur classement (qu’elle a atteint pour la première fois en 2023), Elena Rybakina vise désormais le trône.
C’est ce que la joueuse de 26 ans a annoncé dans des propos rapportés par Tennis Uptodate à Dubaï, où elle est tête de série numéro 1 suite aux forfaits de ses principales rivales.
« C’est clairement un objectif. Mais cela dépendra de la façon dont les autres joueuses se battront et des résultats qu’elles obtiendront. La saison est très longue. Il n’y a pas de temps pour s’arrêter de travailler. Il faut s’améliorer chaque jour. Nous avons tellement de tournois, donc il faut continuer. C’est clairement l’objectif : monter dans le classement et remporter un autre Grand Chelem. »
Aryna Sabalenka et Iga Swiatek sont prévenues !
Publié le lundi 16 février 2026 à 16:54