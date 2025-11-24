Auteur d’une magnifique fin de saison avec en point d’orgue un titre sur les WTA Finals, Elena Rybakina s’est récemment exprimée auprès d’un média russe sur cette très belle séquence.
Notamment interrogée sur les propos amers et offensants tenus par Aryna Sabalenka après leur finale sur le Masters, la joueuse kazakhstanaise, fidèle à elle‐même, a fait preuve de beaucoup de retenue.
Pour rappel, la numéro 1 mondiale avait déclaré sur son banc, en larmes, après sa défaite : « Une fois par an, même le bâton tire ». Un dicton russe signifiant qu’une personne qui n’a pas assez de succès ou de compétences pour réussir triomphe de temps en temps.
« On m’en a parlé après le match, mais c’était dans son contexte. Nous avons joué plusieurs fois contre Aryna, et plus d’une fois cette année, donc je ne m’attarde pas vraiment là‐dessus. J’ai de bons sentiments envers Aryna et son équipe, donc je ne le prends pas mal, même si cela m’était directement adressé. »
Publié le lundi 24 novembre 2025 à 17:07