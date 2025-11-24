AccueilWTARybakina répond aux propos offensants de Sabalenka après leur dernier duel :...
Rybakina répond aux propos offen­sants de Sabalenka après leur dernier duel : « On m’en a parlé après le match. Mais je ne le prends pas mal »

Auteur d’une magni­fique fin de saison avec en point d’orgue un titre sur les WTA Finals, Elena Rybakina s’est récem­ment exprimée auprès d’un média russe sur cette très belle séquence. 

Notamment inter­rogée sur les propos amers et offen­sants tenus par Aryna Sabalenka après leur finale sur le Masters, la joueuse kaza­khs­ta­naise, fidèle à elle‐même, a fait preuve de beau­coup de retenue. 

Pour rappel, la numéro 1 mondiale avait déclaré sur son banc, en larmes, après sa défaite : « Une fois par an, même le bâton tire ». Un dicton russe signi­fiant qu’une personne qui n’a pas assez de succès ou de compé­tences pour réussir triomphe de temps en temps.

« On m’en a parlé après le match, mais c’était dans son contexte. Nous avons joué plusieurs fois contre Aryna, et plus d’une fois cette année, donc je ne m’at­tarde pas vrai­ment là‐dessus. J’ai de bons senti­ments envers Aryna et son équipe, donc je ne le prends pas mal, même si cela m’était direc­te­ment adressé. »

Publié le lundi 24 novembre 2025 à 17:07

