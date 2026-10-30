Accueil WTA

Rybakina, un nouveau forfait qui pose question…

Par
Thomas S
-
Tennis - Rome 2026 - ATP - WTA - 17/05/2026 -

Le tournoi de Tokyo doit commencer à se poser quelques ques­tions au sujet des réelles inten­tions d’Elena Rybakina.

Un an après avoir vu la Kazakhstanaise déclarer forfait au stade des demi‐finales alors qu’elle venait juste de valider sa quali­fi­ca­tion pour le Masters féminin, l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi japo­nais vient de connaître le même scénario sur cette édition 2026. 

En effet, celle qui est depuis devenue numéro 1 mondiale, et qui est assurée de conserver cette place jusqu’à la fin de le saison suite à sa victoire au tour précé­dent, s’est retirée du tournoi, offi­ciel­le­ment en raison d’une douleur au cou. 

Un nouveau forfait qui inter­pelle et qui ne manquera pas de faire parler même si Elena a tenté d’éteindre l’in­ci­dent en publiant un commu­niqué très officiel :

« Chers fans, j’ai le regret de vous annoncer que j’ai dû déclarer forfait pour mon prochain match. Malheureusement, je souffre d’une inflam­ma­tion et de douleurs au cou, ce qui m’empêche de jouer à mon meilleur niveau. C’est une déci­sion très diffi­cile à prendre, car j’adore jouer ici et j’apprécie toujours énor­mé­ment le soutien incroyable des fans. J’espère être de retour l’année prochaine. Merci à tous pour votre compré­hen­sion et votre soutien. »

Publié le vendredi 30 octobre 2026 à 10:10

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥