Le tournoi de Tokyo doit commencer à se poser quelques ques­tions au sujet des réelles inten­tions d’Elena Rybakina.

Un an après avoir vu la Kazakhstanaise déclarer forfait au stade des demi‐finales alors qu’elle venait juste de valider sa quali­fi­ca­tion pour le Masters féminin, l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi japo­nais vient de connaître le même scénario sur cette édition 2026.

En effet, celle qui est depuis devenue numéro 1 mondiale, et qui est assurée de conserver cette place jusqu’à la fin de le saison suite à sa victoire au tour précé­dent, s’est retirée du tournoi, offi­ciel­le­ment en raison d’une douleur au cou.

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Pas de remake de la finale de Ningbo moins d’une semaine après : Elena Rybakina s’est retirée du tournoi de Tokyo et laisse Leylah Fernandez rallier les demi‐finales. Elle y affron­tera Kamilla… pic.twitter.com/A8ot3czsyB — Haute Cadence – WTA (@Haute_Cadence) October 30, 2026

Un nouveau forfait qui inter­pelle et qui ne manquera pas de faire parler même si Elena a tenté d’éteindre l’in­ci­dent en publiant un commu­niqué très officiel :

« Chers fans, j’ai le regret de vous annoncer que j’ai dû déclarer forfait pour mon prochain match. Malheureusement, je souffre d’une inflam­ma­tion et de douleurs au cou, ce qui m’empêche de jouer à mon meilleur niveau. C’est une déci­sion très diffi­cile à prendre, car j’adore jouer ici et j’apprécie toujours énor­mé­ment le soutien incroyable des fans. J’espère être de retour l’année prochaine. Merci à tous pour votre compré­hen­sion et votre soutien. »