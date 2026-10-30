Le tournoi de Tokyo doit commencer à se poser quelques questions au sujet des réelles intentions d’Elena Rybakina.
Un an après avoir vu la Kazakhstanaise déclarer forfait au stade des demi‐finales alors qu’elle venait juste de valider sa qualification pour le Masters féminin, l’organisation du tournoi japonais vient de connaître le même scénario sur cette édition 2026.
En effet, celle qui est depuis devenue numéro 1 mondiale, et qui est assurée de conserver cette place jusqu’à la fin de le saison suite à sa victoire au tour précédent, s’est retirée du tournoi, officiellement en raison d’une douleur au cou.
Un nouveau forfait qui interpelle et qui ne manquera pas de faire parler même si Elena a tenté d’éteindre l’incident en publiant un communiqué très officiel :
« Chers fans, j’ai le regret de vous annoncer que j’ai dû déclarer forfait pour mon prochain match. Malheureusement, je souffre d’une inflammation et de douleurs au cou, ce qui m’empêche de jouer à mon meilleur niveau. C’est une décision très difficile à prendre, car j’adore jouer ici et j’apprécie toujours énormément le soutien incroyable des fans. J’espère être de retour l’année prochaine. Merci à tous pour votre compréhension et votre soutien. »
Publié le vendredi 30 octobre 2026 à 10:10