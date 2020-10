Le tennis féminin est formidable. La joueuse biélorusse Aryna Sabalenka était menée 6-0, 4-0 et deux balles de 5 à 0 face à l’Espagnole Sara Sorribes Tormo avant d’aligner la bagatelle de 12 jeux de suite (0-6, 6-4, 6-0) et ainsi se qualifier pour les demi-finales du tournoi d’Ostrava. Certains expliquent que les émotions sont plus fortes chez les filles. C’est sûrement la vérité tellement on assiste régulièrement à des retournements de situation tout à fait incroyables. Celui vécu hier n’est pas une exception d’autant que le jeu de Sabalenka est directement lié à l’idée de la confiance vu les risques que prend cette championne sur le court.