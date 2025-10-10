AccueilWTASabalenka a de l'ambition : "Je veux accomplir beaucoup, mais je pense...
Sabalenka a de l’am­bi­tion : « Je veux accom­plir beau­coup, mais je pense qu’il sera très diffi­cile de riva­liser avec le nombre de titres du Grand Chelem de Serena »

Comme le souligne nos confrères de Tennis365, Aryna Sabalenka ne pense pas avoir les épaules assez solides pour être comparée à Serena Williams, ou mieux aller battre un de ses records.

« Nous voulons tous battre tous les records possibles, c’est évident. Mais je pense que la meilleure chose à faire est de se concen­trer sur soi‐même, sur son jeu, sur son déve­lop­pe­ment personnel et personnel. Si on mérite vrai­ment de grands titres, si on mérite de battre des records, on y arri­vera. Je me concentre donc sur mon déve­lop­pe­ment en tant que joueuse de tennis. Bien sûr, je veux accom­plir beau­coup, mais je pense qu’il sera très diffi­cile de riva­liser avec le nombre de titres du Grand Chelem de Serena »

Publié le vendredi 10 octobre 2025 à 10:25

