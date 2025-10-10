Comme le souligne nos confrères de Tennis365, Aryna Sabalenka ne pense pas avoir les épaules assez solides pour être comparée à Serena Williams, ou mieux aller battre un de ses records.
« Nous voulons tous battre tous les records possibles, c’est évident. Mais je pense que la meilleure chose à faire est de se concentrer sur soi‐même, sur son jeu, sur son développement personnel et personnel. Si on mérite vraiment de grands titres, si on mérite de battre des records, on y arrivera. Je me concentre donc sur mon développement en tant que joueuse de tennis. Bien sûr, je veux accomplir beaucoup, mais je pense qu’il sera très difficile de rivaliser avec le nombre de titres du Grand Chelem de Serena »
