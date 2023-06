Une scène filmée par les caméras de Netflix dans « Breakpoint partie 2 », qui sortira le 21 juin, montre qu’Aryna Sabalenka a elle aussi été affectée par le conflit entre la Russie et l’Ukraine.

Après sa défaite contre Camilia Giorgi au 3e tour de Roland‐Garros 2022, la Biélorusse a reçu un torrent d’in­sultes et de menaces dans ses messages privées.

« Après le match, j’ai ouvert Instagram et la première chose qui est apparue, c’est ‘Espèce de p.…, tu vas mourir’ ou ‘Tu ferais mieux de mourir et je souhaite que toute ta famille meure d’un cancer’ et bla bla bla », explique Sabalenka dans des propos rapportés par The Express.

Elle a ensuite fait part à son équipe de son envie de tout stopper. « Ne me dites pas de ne pas m’in­quiéter. Je ne veux plus jouer au tennis. Fin de l’his­toire. Tout me dit que je devrais arrêter. »

Finalement, celle qui allait gagner quelques mois plus tard l’Open d’Australie, son premier titre du Grand Chelem, a pris la déci­sion de conti­nuer. « Honnêtement, j’ai pensé que j’al­lais arrêter de jouer au tennis. Mais c’était notre rêve avec mon père et je me suis dit que je ne pouvais pas arrêter. Il ne l’ac­cep­te­rait pas. »