Depuis plusieurs mois, Aryna Sabalenka traverse une période compliquée.

Malgré une récente finale disputée à l’US Open (battue par celle qui lui a piqué sa place de numéro 1 mondiale, Elena Rybakina), la Biélorusse n’a remporté aucun titre depuis mars dernier et son sacre sur le WTA 1000 de Miami. Pire, elle n’a remporté qu’un seul tournoi du Grand Chelem sur les huit derniers.

Rédacteur en chef du site Puntodebreak, notre confrère José Moron a livré son analyse sur les diffi­cultés de Sabalenka.

Sabalenka tiene un problema.



Desde inicio de 2025, en estos dos últimos años, ha sido la más consis­tente y la que más tiempo ha pasado en el N1.



De las últimas 97 semanas, en 88 ha sido la mejor del mundo.



Esa domi­nancia “solo” le ha supuesto UN Grand Slam de ocho.



Hay una… pic.twitter.com/Z98Le6JrZT — José Morón (@jmgmoron) November 15, 2026

« Sabalenka a un problème. Depuis le début de l’année 2025, au cours de ces deux dernières années, elle a été la joueuse la plus régu­lière et celle qui a passé le plus de temps à la première place mondiale. Sur les 97 dernières semaines, elle a occupé la première place mondiale pendant 88 d’entre elles. Cette domi­na­tion ne lui a « que » valu UN Grand Chelem sur huit. Il y a une diffé­rence entre dominer et entrer dans l’histoire. Aryna a eu une occa­sion unique d’entrer dans les pages d’or de la WTA et elle n’y est pas parvenue. Elle était la meilleure, mais ce sont d’autres joueuses qui ont remporté les grands titres. Sa frus­tra­tion, depuis le milieu de cette année, et ses écarts de conduite sur le court (insultes comprises) peuvent s’expliquer par ce fait : son inca­pa­cité à trans­former sa domi­na­tion en exploit histo­rique. Le côté positif, c’est que 2027 lui offre une nouvelle chance de remporter quatre tour­nois du Grand Chelem. Elle a devant elle une pré‐saison pour analyser ce qui ne va pas et prendre les déci­sions néces­saires pour y remédier. »