La sortie de Tsurenko derniè­re­ment a fait grand bruit. La joueuse ukrai­nienne qui a expliqué que la WTA ne la soute­nait pas avait du sortir du court victime d’un crise de panique. Elle devait affronter Sabalenka. Elle avait expliqué que cette sortie spec­ta­cu­laire était liée aux souve­nirs d’une conver­sa­tion avec Steve Simon, conver­sa­tion où le président de la WTA n’avait pas été « tendre » au sujet de la situa­tion des Ukrainiens.

Sabalenka, quali­fiée cette nuit pour la finale (NDLR : Elle a battu Sakkari : 6–2, 6–3) a bien voulu revenir sur cet inci­dent en donnant sa version des faits.

« Je pense que le retrait de Tsurenko n’est pas dû à une crise de panique ou à un problème poli­tique. Je pense qu’il y a plus que cela. J’ai eu une situa­tion compli­quée avec son entraî­neur l’année dernière à cause de la façon dont il s’est comporté avec moi. Je pense que ce type met beau­coup de pres­sion sur ses épaules, et c’est pour cela que ces choses arrivent. Cela n’a rien à voir avec la WTA. Ils font de leur mieux, que peuvent‐ils faire d’autre ? Ce que nous pouvons faire, c’est essayer de rester calmes dans le vestiaire et de comprendre que rien de tout cela n’est de notre faute, que nous compre­nons tous les Ukrainiens et que nous avons de la peine pour eux. Je crois que j’en ai assez dit »