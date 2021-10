Placée en quaran­taine pendant près de deux semaines en Californie après un test positif au Covid, Aryna Sabalenka s’ap­prête à reprendre la compé­ti­tion cette semaine à Moscou après un mois sans jouer. Double demi‐finaliste en Grand Chelem cette saison, à Wimbledon et à l’US Open, la Biélorusse sait qu’elle doit encore fran­chir à palier et le psycho­logue avec lequel elle travaille ne rempla­cera jamais la fameuse expérience.

« Je travaille avec un psycho­logue depuis très long­temps. En fait, si vous me regardez il y a 4 ans et main­te­nant, j’ai amélioré mon état psycho­lo­gique. Il me semble qu’aucun psycho­logue ne pourra me préparer à ces situa­tions (en Grand Chelem). Vous devez le vivre vous‐même, le ressentir, être nerveuse, comprendre cette situa­tion par vous‐même. Je suis plus que sûr que lors de la prochaine demi‐finale en Grand Chelem, je ne serai pas aussi nerveuse. J’agirai avec plus de confiance, je ne ferai pas les erreurs stupides que j’ai commises dans les moments impor­tants de la dernière demi‐finale. C’est une ques­tion d’ex­pé­rience, il faut passer par là. Je ne pense pas qu’un psycho­logue sera capable de préparer à cela. »