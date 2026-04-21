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Sabalenka : « Ça me rend un peu folle de savoir que mon nom va figurer aux côtés de ces légendes »

Par
Baptiste Mulatier
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Australian Open - Melbourne - 16�12025

Le tennis à l’honneur !

Lors de la pres­ti­gieuse céré­monie des Laureus World Sports Awards, Carlos Alcaraz et Aryna Sabalenka ont été sacrés spor­tifs de l’année 2025.

La numéro 1 mondiale devient ainsi la cinquième joueuse de tennis à rece­voir cette distinc­tion, après Jennifer Capriati (une fois), Serena Williams (quatre fois), Justine Henin (une fois) et Naomi Osaka (une fois).

« J’en ai la chair de poule… Quand je vois la liste des lauréates des années précé­dentes, j’ai du mal à réaliser que mon nom va figurer aux côtés de ces légendes », a confié la Biélorusse, visi­ble­ment émue, lors de son discours sur scène.

Publié le mardi 21 avril 2026 à 09:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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