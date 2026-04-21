Le tennis à l’honneur !

Lors de la pres­ti­gieuse céré­monie des Laureus World Sports Awards, Carlos Alcaraz et Aryna Sabalenka ont été sacrés spor­tifs de l’année 2025.

La numéro 1 mondiale devient ainsi la cinquième joueuse de tennis à rece­voir cette distinc­tion, après Jennifer Capriati (une fois), Serena Williams (quatre fois), Justine Henin (une fois) et Naomi Osaka (une fois).

Aryna Sabalenka’s speech after winning the Laureus World Sportswoman of the Year Award :



“I have goose­bumps… when I see the list of the winners from previous years, it makes me feel a bit crazy to know my name is gonna be next to those legends.” 🥹 pic.twitter.com/TAO1dRMvuW — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 20, 2026

« J’en ai la chair de poule… Quand je vois la liste des lauréates des années précé­dentes, j’ai du mal à réaliser que mon nom va figurer aux côtés de ces légendes », a confié la Biélorusse, visi­ble­ment émue, lors de son discours sur scène.