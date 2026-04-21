Le tennis à l’honneur !
Lors de la prestigieuse cérémonie des Laureus World Sports Awards, Carlos Alcaraz et Aryna Sabalenka ont été sacrés sportifs de l’année 2025.
La numéro 1 mondiale devient ainsi la cinquième joueuse de tennis à recevoir cette distinction, après Jennifer Capriati (une fois), Serena Williams (quatre fois), Justine Henin (une fois) et Naomi Osaka (une fois).
Aryna Sabalenka’s speech after winning the Laureus World Sportswoman of the Year Award :— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 20, 2026
“I have goosebumps… when I see the list of the winners from previous years, it makes me feel a bit crazy to know my name is gonna be next to those legends.” 🥹 pic.twitter.com/TAO1dRMvuW
« J’en ai la chair de poule… Quand je vois la liste des lauréates des années précédentes, j’ai du mal à réaliser que mon nom va figurer aux côtés de ces légendes », a confié la Biélorusse, visiblement émue, lors de son discours sur scène.
Publié le mardi 21 avril 2026 à 09:55