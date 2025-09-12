AccueilWTASabalenka : "Celui qui m'a comparé à Sharapova à cause des mes...
WTA

Sabalenka : « Celui qui m’a comparé à Sharapova à cause des mes cris s’en souviendra toujours »

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

-

546

Lors d’un récent podcast, Aryna est revenu sur un évène­ment décisif qui s’est passé dans sa jeunesse et qui a été presque le point de départ de sa future carrière. 

« Cette histoire ne corres­pond pas tout à fait à mes souve­nirs, mais je pense qu’elle illustre parfai­te­ment ma person­na­lité quand j’étais enfant. Quelqu’un est venu me voir parce que je grognais en frap­pant la balle, et quel­qu’un d’autre est venu me voir en m’ap­pe­lant Sharapova, et j’ai regardé cette personne en disant : « Non, je suis la future Sabalenka », je suis sur qu’il s’en souvient encore.

Publié le vendredi 12 septembre 2025 à 11:18

Article précédent
Cobolli veut devenir le 3ème homme : « Sinner et Alcaraz s’ef­forcent de progresser chaque jour et me motivent à progresser . Cela semble impos­sible à atteindre, mais j’y travaille »
Article suivant
Pedro Martinez n’en veut pas à Alcaraz : « J’espère surtout donc qu’il pourra nous aider à l’avenir »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.