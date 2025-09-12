Lors d’un récent podcast, Aryna est revenu sur un évènement décisif qui s’est passé dans sa jeunesse et qui a été presque le point de départ de sa future carrière.
« Cette histoire ne correspond pas tout à fait à mes souvenirs, mais je pense qu’elle illustre parfaitement ma personnalité quand j’étais enfant. Quelqu’un est venu me voir parce que je grognais en frappant la balle, et quelqu’un d’autre est venu me voir en m’appelant Sharapova, et j’ai regardé cette personne en disant : « Non, je suis la future Sabalenka », je suis sur qu’il s’en souvient encore.
Publié le vendredi 12 septembre 2025 à 11:18