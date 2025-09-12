Lors d’un récent podcast, Aryna est revenu sur un évène­ment décisif qui s’est passé dans sa jeunesse et qui a été presque le point de départ de sa future carrière.

« Cette histoire ne corres­pond pas tout à fait à mes souve­nirs, mais je pense qu’elle illustre parfai­te­ment ma person­na­lité quand j’étais enfant. Quelqu’un est venu me voir parce que je grognais en frap­pant la balle, et quel­qu’un d’autre est venu me voir en m’ap­pe­lant Sharapova, et j’ai regardé cette personne en disant : « Non, je suis la future Sabalenka », je suis sur qu’il s’en souvient encore.