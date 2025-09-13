AccueilWTASabalenka : "Certains pensent encore que mon comportement sur le terrain reflète...
Sabalenka : « Certains pensent encore que mon compor­te­ment sur le terrain reflète qui je suis en dehors. C’est faux »

Par Laurent Trupiano

Sabalenka lors d’ un enre­gis­tre­ment du podcast de Jay Shetty a fait de vraies décla­ra­tions concer­nant sa vie de cham­pionne et sa vie privée. Il faut dire qu’elle avait le temps pour s’ex­primer. Elle a aussi voulu expli­quer que ce n’est pas parce qu’elle était nerveuse et agres­sive sur le court que cela était pareil dans la vie de tous les jours.

« Je partage davan­tage des choses person­nelles sur les réseaux sociaux main­te­nant, et les gens me comprennent mieux. Mais je pense que certains pensent encore que mon compor­te­ment sur le terrain reflète qui je suis en dehors. C’est faux. Je suis assez agressif sur le terrain parce que je me bats pour mon rêve, et ce n’est pas le moment d’être poli. En dehors du terrain, je suis beau­coup plus gentille, plus calme. C’est très diffi­cile de se disputer avec moi, il faut faire quelque chose de terrible. Mon petit ami dirait proba­ble­ment le contraire. Mais les gens ne comprennent pas que je suis diffé­rente. Sur le terrain, je dois être émotive »

Publié le samedi 13 septembre 2025 à 12:38

