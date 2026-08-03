Il y a des propos qu’on préfé­re­rait ne pas relayer tant ils sont inutiles et abjects. Mais le faire est égale­ment un bon moyen de les dénoncer et de pointer du doigt certains indi­vidus afin qu’ils daignent bien tourner sept fois leur langue dans leur bouche avant de parler la prochaine fois.

C’est juste­ment le cas avec la dernière émis­sion du podcast polo­nais présenté par le jour­na­liste, Lech Sidor, Trzeci Serwis. Invitée à cette occa­sion, Ewa Woydyllo, psycho­logue polo­naise média­tisée, a complè­te­ment dérapé au sujet de la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka.

Une décla­ra­tion qui inter­vient quelques minutes après une phrase sur Iga Swiatek expli­quant qu’elle « était proba­ble­ment un peu bête ». La classe.

Ciag dalszy pols­kiego dna :

Na poczatek mowienie „zenada” o wyste­pach Igi na korcie a dalej ?

O Sabalence

„Dmucha sobie te gebe,wypindrza sie, to w ogole nie jest sport” „robi wojne w Ukrainie” „Nie lubie mezc­zyzn graja­cych damskiego tenisa z kobie­tami a ona jest po prostu facetem” https://t.co/LGRpzRx1Gn pic.twitter.com/6X8ANVX2gP — ✨VAMOS ERA✨ (@makaronnauszach) August 3, 2026

« Elle se la pète, elle se donne des airs, ce n’est pas du tout du sport. Elle fait la guerre en Ukraine. Je n’aime pas les hommes qui jouent au tennis féminin avec des femmes, et elle, c’est tout simple­ment un mec. »