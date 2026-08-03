Il y a des propos qu’on préférerait ne pas relayer tant ils sont inutiles et abjects. Mais le faire est également un bon moyen de les dénoncer et de pointer du doigt certains individus afin qu’ils daignent bien tourner sept fois leur langue dans leur bouche avant de parler la prochaine fois.
C’est justement le cas avec la dernière émission du podcast polonais présenté par le journaliste, Lech Sidor, Trzeci Serwis. Invitée à cette occasion, Ewa Woydyllo, psychologue polonaise médiatisée, a complètement dérapé au sujet de la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka.
Une déclaration qui intervient quelques minutes après une phrase sur Iga Swiatek expliquant qu’elle « était probablement un peu bête ». La classe.
Ciag dalszy polskiego dna :— ✨VAMOS ERA✨ (@makaronnauszach) August 3, 2026
Na poczatek mowienie „zenada” o wystepach Igi na korcie a dalej ?
O Sabalence
„Dmucha sobie te gebe,wypindrza sie, to w ogole nie jest sport” „robi wojne w Ukrainie” „Nie lubie mezczyzn grajacych damskiego tenisa z kobietami a ona jest po prostu facetem” https://t.co/LGRpzRx1Gn pic.twitter.com/6X8ANVX2gP
« Elle se la pète, elle se donne des airs, ce n’est pas du tout du sport. Elle fait la guerre en Ukraine. Je n’aime pas les hommes qui jouent au tennis féminin avec des femmes, et elle, c’est tout simplement un mec. »
Publié le lundi 3 août 2026 à 16:48