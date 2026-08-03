Accueil WTA

« Sabalenka, c’est tout simple­ment un mec. Et je n’aime pas les hommes qui jouent avec des femmes », lâche la psycho­logue, Ewa Woydyllo

Par
Thomas S
-
128
Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 28/05/2026 - Aryna Sabalenka - Bielorussie

Il y a des propos qu’on préfé­re­rait ne pas relayer tant ils sont inutiles et abjects. Mais le faire est égale­ment un bon moyen de les dénoncer et de pointer du doigt certains indi­vidus afin qu’ils daignent bien tourner sept fois leur langue dans leur bouche avant de parler la prochaine fois. 

C’est juste­ment le cas avec la dernière émis­sion du podcast polo­nais présenté par le jour­na­liste, Lech Sidor, Trzeci Serwis. Invitée à cette occa­sion, Ewa Woydyllo, psycho­logue polo­naise média­tisée, a complè­te­ment dérapé au sujet de la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka. 

Une décla­ra­tion qui inter­vient quelques minutes après une phrase sur Iga Swiatek expli­quant qu’elle « était proba­ble­ment un peu bête ». La classe. 

« Elle se la pète, elle se donne des airs, ce n’est pas du tout du sport. Elle fait la guerre en Ukraine. Je n’aime pas les hommes qui jouent au tennis féminin avec des femmes, et elle, c’est tout simple­ment un mec. »

Publié le lundi 3 août 2026 à 16:48

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥