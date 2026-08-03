Aryna Sabalenka, numéro un mondiale et figure incon­tour­nable du circuit WTA, n’a pas hésité à prendre posi­tion sur l’une des réformes les plus débat­tues du tennis féminin.

Interrogée lors du Media Day du WTA 1000 de Toronto, la Biélorusse s’est dite tota­le­ment favo­rable aux nouveaux tests de véri­fi­ca­tion de l’iden­tité de genre mis en place par les instances diri­geantes afin de préserver l’équité de la compé­ti­tion. Selon elle, il ne serait pas juste qu’une femme affronte un homme biolo­gique sur le circuit féminin.

« Il est très impor­tant de préserver l’équité sur notre circuit. Il est évident que, biolo­gi­que­ment, les hommes sont beau­coup plus forts que les femmes. Je ne trou­ve­rais donc pas juste qu’une femme dispute une compé­ti­tion face à un homme biologique.Je pense qu’il leur a fallu du temps pour prendre cette déci­sion et, oui, je la soutiens. Pour ma part, je reste concen­trée sur moi‐même, sur mes objec­tifs et sur tout ce qu’il faut faire pour les atteindre. S’ils veulent nous soumettre toutes à ces tests, je le ferai volon­tiers. Je trouve que c’est une mesure tout à fait équi­table, et il faut que cela reste ainsi » a‑t‐elle déclaré.