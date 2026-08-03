Aryna Sabalenka, numéro un mondiale et figure incontournable du circuit WTA, n’a pas hésité à prendre position sur l’une des réformes les plus débattues du tennis féminin.
Interrogée lors du Media Day du WTA 1000 de Toronto, la Biélorusse s’est dite totalement favorable aux nouveaux tests de vérification de l’identité de genre mis en place par les instances dirigeantes afin de préserver l’équité de la compétition. Selon elle, il ne serait pas juste qu’une femme affronte un homme biologique sur le circuit féminin.
« Il est très important de préserver l’équité sur notre circuit. Il est évident que, biologiquement, les hommes sont beaucoup plus forts que les femmes. Je ne trouverais donc pas juste qu’une femme dispute une compétition face à un homme biologique.Je pense qu’il leur a fallu du temps pour prendre cette décision et, oui, je la soutiens. Pour ma part, je reste concentrée sur moi‐même, sur mes objectifs et sur tout ce qu’il faut faire pour les atteindre. S’ils veulent nous soumettre toutes à ces tests, je le ferai volontiers. Je trouve que c’est une mesure tout à fait équitable, et il faut que cela reste ainsi » a‑t‐elle déclaré.
Publié le lundi 3 août 2026 à 09:45