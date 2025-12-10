Il y a un mois la joueuse ukrainienne qui répondait à une interview chez non confrères de Tennis365.com s’était un peu emballée au sujet d’Aryna Sabalenka expliquant qu’elle avait plus de « testostérone » que les autres joueuses. Revenant sur le sujet à l’occasion d’une émission de télé organisé pour sa bataille des sexes face à Kyrgios, la numéro 1 mondiale a recadré assez clairement sa collègue de travail »
« All I hear here is just excuses… she probably has more muscles than I do!«— Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) December 9, 2025
Aryna Sabalenka responds to Marta Kostyuk’s claims that she has ‘higher testosterone’.
« C’est tellement drôle que nous parlions même des commentaires de Marta Kostyuk, mais tout ce que j’entends ici, ce sont des excuses, et c’est en fait assez drôle parce que c’est une fille forte. Elle a probablement plus de muscles que moi, elle a l’air en forme et forte, et ce n’est pas le cas dans tous les matchs qu’elle a perdus contre les meilleures joueuses »
Publié le mercredi 10 décembre 2025 à 08:21