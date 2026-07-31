Après Novak Djokovic, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, c’est cette fois au tour d’Aryna Sabalenka de dévoiler la tenue qu’elle portera lors de la dernière levée du Grand Chelem à l’US Open, du 30 août au 13 septembre.

Et contrai­re­ment à ses collègues mascu­lins, la numéro 1 mondiale a décidé de divul­guer elle‐même son futur ensemble new‐yorkais via son compte TikTok. Le tout, en musique.

Aryna Sabalenka dévoile son nouveau kit pour l’US Open 2026. 🧡🇺🇸 pic.twitter.com/1za0CkvsLX — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) July 30, 2026

Et on peut dire qu’il est assez original.