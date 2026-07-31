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Sabalenka dévoile sa tenue extra­va­gante pour l’US Open

Par
Thomas S
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Australian Open - Melbourne - 16�12025

Après Novak Djokovic, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, c’est cette fois au tour d’Aryna Sabalenka de dévoiler la tenue qu’elle portera lors de la dernière levée du Grand Chelem à l’US Open, du 30 août au 13 septembre. 

Et contrai­re­ment à ses collègues mascu­lins, la numéro 1 mondiale a décidé de divul­guer elle‐même son futur ensemble new‐yorkais via son compte TikTok. Le tout, en musique. 

Et on peut dire qu’il est assez original. 

Publié le vendredi 31 juillet 2026 à 16:16

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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