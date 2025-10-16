Présente à Hong Kong, la Biélorusse a expliqué qu’elle était proche de Novak et qu’elle lui avait demandé des conseils.
« À Wimbledon, j’ai parlé à Novak. Je voulais juste savoir comment il se préparait pour ces grands matchs, sur quoi il se concentrait et quel était son état d’esprit avant le match. On a probablement parlé pendant une heure, mais avec Novak, on peut toujours passer plus de temps à discuter et à demander des conseils. Et puis plus tard, en allant à la finale de l’US Open, je me suis souvenue de ce qu’il m’avait dit, de ce qu’il m’avait conseillé, et je pense que ça m’a aidée à obtenir le titre »
