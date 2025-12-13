En marge de la bataille des sexes oppo­sant Nick Kyrgios à Aryna Sabalenka, le jour­na­liste britan­nique Piers Morgan a obtenu un entre­tien avec la numéro un mondiale. Questionnée sur des confron­ta­tions contre des légendes du jeu comme Martina Navratilova, Steffi Graf, Serena Williams et Chris Evert, la Biélorusse a joué la carte de l’hu­mi­lité, dans des propos relayés par Sportklub.

Piers Morgan : Qui est la meilleure joueuse de l’histoire ?

Aryna Sabalenka : Si l’on parle en termes de chiffres, alors bien sûr, Serena Williams. Mais mes joueuses préfé­rées sont Steffi Graf, Martina Navratilova et Chris Evert.

Piers Morgan : Auriez‐vous battu certaines de ces joueuses à votre meilleur niveau ?

Aryna Sabalenka : Aucune chance. Je n’aurai pas assez de temps pour gagner tout ce qu’elles ont gagné. Je ne suis pas mauvaise, mais je ne suis pas la meilleure non plus.