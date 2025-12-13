AccueilWTASabalenka : "Est-ce que je peux battre Steffi Graf, Martina Navratilova, Serena...
Sabalenka : « Est‐ce que je peux battre Steffi Graf, Martina Navratilova, Serena Williams et Chris Evert à mon meilleur niveau ? Aucune chance »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

286

En marge de la bataille des sexes oppo­sant Nick Kyrgios à Aryna Sabalenka, le jour­na­liste britan­nique Piers Morgan a obtenu un entre­tien avec la numéro un mondiale. Questionnée sur des confron­ta­tions contre des légendes du jeu comme Martina Navratilova, Steffi Graf, Serena Williams et Chris Evert, la Biélorusse a joué la carte de l’hu­mi­lité, dans des propos relayés par Sportklub.

Piers Morgan : Qui est la meilleure joueuse de l’histoire ?

Aryna Sabalenka : Si l’on parle en termes de chiffres, alors bien sûr, Serena Williams. Mais mes joueuses préfé­rées sont Steffi Graf, Martina Navratilova et Chris Evert.

Piers Morgan : Auriez‐vous battu certaines de ces joueuses à votre meilleur niveau ?

Aryna Sabalenka : Aucune chance. Je n’aurai pas assez de temps pour gagner tout ce qu’elles ont gagné. Je ne suis pas mauvaise, mais je ne suis pas la meilleure non plus.

Publié le samedi 13 décembre 2025 à 12:24

