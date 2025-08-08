Aryna Sabalenka reprend la compé­ti­tion cette semaine à Cincinnati, après ses vacances, et aura à cœur de défendre ses titres ici ainsi qu’à New York. Une posi­tion déli­cate car la N°1 mondial a énor­mé­ment de points à défendre.

Malgré la décep­tion de Wimbledon, la Biélorusse est heureuse d’être de retour, et a déclaré que la pres­sion des titres à défendre ne l’atteignait pas vrai­ment, et même au contraire, c’est une posi­tion qu’elle affectionne.

« Nous essayons simple­ment de mieux gérer notre énergie, car le calen­drier est très chargé. C’est un moment très impor­tant de la saison. L’US Open a toujours été mon Grand Chelem préféré. Je suis la tenante du titre et j’adore être dans cette posi­tion. J’espère vrai­ment que les leçons apprises lors des précé­dents Grands Chelems me seront utiles. J’espère vrai­ment atteindre mon apogée à l’Open. »