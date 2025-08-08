Aryna Sabalenka reprend la compétition cette semaine à Cincinnati, après ses vacances, et aura à cœur de défendre ses titres ici ainsi qu’à New York. Une position délicate car la N°1 mondial a énormément de points à défendre.
Malgré la déception de Wimbledon, la Biélorusse est heureuse d’être de retour, et a déclaré que la pression des titres à défendre ne l’atteignait pas vraiment, et même au contraire, c’est une position qu’elle affectionne.
« Nous essayons simplement de mieux gérer notre énergie, car le calendrier est très chargé. C’est un moment très important de la saison. L’US Open a toujours été mon Grand Chelem préféré. Je suis la tenante du titre et j’adore être dans cette position. J’espère vraiment que les leçons apprises lors des précédents Grands Chelems me seront utiles. J’espère vraiment atteindre mon apogée à l’Open. »
Publié le vendredi 8 août 2025 à 12:19