Interrogée par Tennis365, l’ancienne joueuse slovaque Dominika Cibulkova, ex‐4e mondiale et finaliste de l’Open d’Australie 2014, s’est montrée confiance pour Iga Swiatek, qui traverse actuellement une mauvaise passe.
« Je soutiens Iga Swiatek. Je pense que lorsqu’elle perd un match, c’est contre elle‐même qu’elle perd. Je pense donc que lorsqu’elle est dans le bon état d’esprit, qu’elle est prête, et qu’elle fait preuve de ténacité et de force, peu de joueuses sont capables de la battre. Tout est une question de confiance. Bien sûr, il faut s’entraîner dur et beaucoup s’exercer, mais la confiance… si vous n’êtes pas dans le bon état d’esprit, un seul match suffit pour la perdre. Je pense, sans aucun doute, qu’elle peut redevenir n°1. Je suis presque certaine qu’elle peut y revenir. Oui, Sabalenka est forte. C’est une véritable force de la nature. C’est une excellente joueuse, mais ma préférée, c’est Swiatek. »
Publié le vendredi 24 juillet 2026 à 14:29