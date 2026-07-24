Interrogée par Tennis365, l’an­cienne joueuse slovaque Dominika Cibulkova, ex‐4e mondiale et fina­liste de l’Open d’Australie 2014, s’est montrée confiance pour Iga Swiatek, qui traverse actuel­le­ment une mauvaise passe.

« Je soutiens Iga Swiatek. Je pense que lors­qu’elle perd un match, c’est contre elle‐même qu’elle perd. Je pense donc que lorsqu’elle est dans le bon état d’esprit, qu’elle est prête, et qu’elle fait preuve de téna­cité et de force, peu de joueuses sont capables de la battre. Tout est une ques­tion de confiance. Bien sûr, il faut s’entraîner dur et beau­coup s’exercer, mais la confiance… si vous n’êtes pas dans le bon état d’esprit, un seul match suffit pour la perdre. Je pense, sans aucun doute, qu’elle peut rede­venir n°1. Je suis presque certaine qu’elle peut y revenir. Oui, Sabalenka est forte. C’est une véri­table force de la nature. C’est une excel­lente joueuse, mais ma préférée, c’est Swiatek. »