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« Sabalenka est une force de la nature, mais ma préférée, c’est Swiatek. Quand elle perd un match, c’est parce qu’elle perd contre elle‐même », déclare Dominika Cibulkova

Par
Baptiste Mulatier
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United 2026 - Sydney - 08/01/2026 -

Interrogée par Tennis365, l’an­cienne joueuse slovaque Dominika Cibulkova, ex‐4e mondiale et fina­liste de l’Open d’Australie 2014, s’est montrée confiance pour Iga Swiatek, qui traverse actuel­le­ment une mauvaise passe. 

« Je soutiens Iga Swiatek. Je pense que lors­qu’elle perd un match, c’est contre elle‐même qu’elle perd. Je pense donc que lorsqu’elle est dans le bon état d’esprit, qu’elle est prête, et qu’elle fait preuve de téna­cité et de force, peu de joueuses sont capables de la battre. Tout est une ques­tion de confiance. Bien sûr, il faut s’entraîner dur et beau­coup s’exercer, mais la confiance… si vous n’êtes pas dans le bon état d’esprit, un seul match suffit pour la perdre. Je pense, sans aucun doute, qu’elle peut rede­venir n°1. Je suis presque certaine qu’elle peut y revenir. Oui, Sabalenka est forte. C’est une véri­table force de la nature. C’est une excel­lente joueuse, mais ma préférée, c’est Swiatek. »

Publié le vendredi 24 juillet 2026 à 14:29

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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