C’est une constante depuis plusieurs années mais le tennis continue de faire la loi dans le classement des athlètes féminines les mieux payées.
Entre les gains en tournois de plus en plus importants et les énormes contrats de sponsoring, il n’est donc pas surprenant de retrouver pas moins de dix joueuses de tennis dans le Top 15, et quatre dans le Top 5.
Ainsi, Coco Gauff, avec 31 millions de dollars amassés en 2025, arrive en tête juste devant sa rivale, Aryna Sabalenka (30 millions) et loin devant Iga Swiatek (troisième avec 21,1 millions) et Zheng Qinwen (cinquième avec environ 21 millions).
Publié le jeudi 4 décembre 2025 à 15:15