C’est une constante depuis plusieurs années mais le tennis continue de faire la loi dans le clas­se­ment des athlètes fémi­nines les mieux payées.

Entre les gains en tour­nois de plus en plus impor­tants et les énormes contrats de spon­so­ring, il n’est donc pas surpre­nant de retrouver pas moins de dix joueuses de tennis dans le Top 15, et quatre dans le Top 5.

Ainsi, Coco Gauff, avec 31 millions de dollars amassés en 2025, arrive en tête juste devant sa rivale, Aryna Sabalenka (30 millions) et loin devant Iga Swiatek (troi­sième avec 21,1 millions) et Zheng Qinwen (cinquième avec environ 21 millions).