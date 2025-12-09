AccueilVidéosSabalenka humilie un fan en pleine exhibition : "Je t'aime toujours Aryna,...
Sabalenka humilie un fan en pleine exhi­bi­tion : « Je t’aime toujours Aryna, tu es ma reine »

Thomas S
Par Thomas S

Aryna Sabalenka n’est pas du genre à se laisser battre par n’im­porte qui, et encore moins par un jeune fan plein de culot. 

Opposée cette nuit à Naomi Osaka dans un match exhi­bi­tion à New‐York, la numéro 1 mondiale s’est montrée sans aucune pitié lors­qu’un jeune homme a été invitée par la Japonaise à prendre la raquette. 

Déterminée à écraser son adver­saire, la Biélorusse a sorti ses meilleurs services pour l’empêcher même de renvoyer la balle dans les limites du court. 

Fidèle à sa répu­ta­tion, le public new‐yorkais ne l’a pas non plus épargné pour sa pres­ta­tion « indigne ». 

Pas rancu­nier, l’homme en ques­tion en a profité pour déclarer son amour à Aryna au micro du stade : « Désolé Aryna mais je t’aime toujours, tu restes ma reine. je t’aime. »

9 décembre 2025

