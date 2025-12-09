Aryna Sabalenka n’est pas du genre à se laisser battre par n’importe qui, et encore moins par un jeune fan plein de culot.
Opposée cette nuit à Naomi Osaka dans un match exhibition à New‐York, la numéro 1 mondiale s’est montrée sans aucune pitié lorsqu’un jeune homme a été invitée par la Japonaise à prendre la raquette.
Déterminée à écraser son adversaire, la Biélorusse a sorti ses meilleurs services pour l’empêcher même de renvoyer la balle dans les limites du court.
Fidèle à sa réputation, le public new‐yorkais ne l’a pas non plus épargné pour sa prestation « indigne ».
This is INCREDIBLE 😂👏🍿@SabalenkaA brings fan out, but wait for it… pic.twitter.com/I3ePx8lRsa— Tennis Channel (@TennisChannel) December 9, 2025
Pas rancunier, l’homme en question en a profité pour déclarer son amour à Aryna au micro du stade : « Désolé Aryna mais je t’aime toujours, tu restes ma reine. je t’aime. »
Publié le mardi 9 décembre 2025 à 16:46