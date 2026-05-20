Lors de son interview donnée au magazine Vogue, Aryna a évoqué son rapport avec les réseaux sociaux où elle est très active. Elle s’étonne même de voir des messages qui peuvent laisser penser qu’elle a beaucoup d’ennemi.
« Même si vous êtes entourée d’amour et d’attention et que vous avez beaucoup de succès, il y aura toujours des gens pour vous juger sur votre apparence, vos gestes, votre nationalité, votre vie privée, vos choix. Je ne consulte généralement pas beaucoup les réseaux sociaux, mais il m’arrive de voir des commentaires sur Instagram, TikTok ou Threads, et je demande à mon manager : « Est‐ce qu’il y a vraiment des gens qui me détestent autant ? »
Publié le mercredi 20 mai 2026 à 09:52