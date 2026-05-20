Lors de son inter­view donnée au maga­zine Vogue, Aryna a évoqué son rapport avec les réseaux sociaux où elle est très active. Elle s’étonne même de voir des messages qui peuvent laisser penser qu’elle a beau­coup d’ennemi.

« Même si vous êtes entourée d’amour et d’at­ten­tion et que vous avez beau­coup de succès, il y aura toujours des gens pour vous juger sur votre appa­rence, vos gestes, votre natio­na­lité, votre vie privée, vos choix. Je ne consulte géné­ra­le­ment pas beau­coup les réseaux sociaux, mais il m’ar­rive de voir des commen­taires sur Instagram, TikTok ou Threads, et je demande à mon manager : « Est‐ce qu’il y a vrai­ment des gens qui me détestent autant ? »