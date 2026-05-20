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Sabalenka : « Il m’ar­rive de voir des commen­taires sur Instagram ou TikTok et je demande à mon manager : ‘Est‐ce qu’il y a vrai­ment des gens qui me détestent autant ?’ »

Par
Jean Muller
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Australian Open - Melbourne - 16�12025

Lors de son inter­view donnée au maga­zine Vogue, Aryna a évoqué son rapport avec les réseaux sociaux où elle est très active. Elle s’étonne même de voir des messages qui peuvent laisser penser qu’elle a beau­coup d’ennemi.

« Même si vous êtes entourée d’amour et d’at­ten­tion et que vous avez beau­coup de succès, il y aura toujours des gens pour vous juger sur votre appa­rence, vos gestes, votre natio­na­lité, votre vie privée, vos choix. Je ne consulte géné­ra­le­ment pas beau­coup les réseaux sociaux, mais  il m’ar­rive de voir des commen­taires sur Instagram, TikTok ou Threads, et je demande à mon manager : « Est‐ce qu’il y a vrai­ment des gens qui me détestent autant ? »

Publié le mercredi 20 mai 2026 à 09:52

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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