Sabalenka lors d’ un enregistrement du podcast de Jay Shetty a fait de vraies déclarations concernant sa vie de championne et sa vie privée. Il faut dire qu’elle avait le temps pour s’exprimer. Elle a aussi voulu expliquer que ce n’est pas parce qu’elle était nerveuse et agressive sur le court que cela était pareil dans la vie de tous les jours.
« Je partage davantage des choses personnelles sur les réseaux sociaux maintenant, et les gens me comprennent mieux. Mais je pense que certains pensent encore que mon comportement sur le terrain reflète qui je suis en dehors. C’est faux. Je suis assez agressif sur le terrain parce que je me bats pour mon rêve, et ce n’est pas le moment d’être poli. En dehors du terrain, je suis beaucoup plus gentille, plus calme. C’est très difficile de se disputer avec moi, il faut faire quelque chose de terrible. Mon petit ami dirait probablement le contraire. Mais les gens ne comprennent pas que je suis différente. Sur le terrain, je dois être émotive »
Publié le samedi 13 septembre 2025 à 12:38