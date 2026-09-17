Aryna Sabalenka ne s’est vraiment pas fait que des amis avec sa réaction après sa nouvelle défaite en finale de Grand Chelem à l’US Open face à Elena Rybakina, qui lui a également subtilisé la première place au classement WTA.
Dans le dernier épisode du podcast Court N°1, c’est au tour du journaliste Éric Salliot de revenir sur l’attitude de la Biélorusse. Ce dernier n’a pas vraiment apprécié sa réaction après la finale, qu’il juge peu classe et « un peu rageuse ». Selon lui, en plus d’avoir perdu le titre et sa place de numéro 1 mondiale, Sabalenka renvoie désormais l’image d’une très mauvaise perdante.
« Sabalenka ne sait pas perdre. C’est une succession de réactions déplaisantes après ses défaites. Et comme elle en connaît beaucoup ces derniers temps, elle finit désormais par passer pour une véritable loseuse » a déclaré Eric Salliot.
Publié le jeudi 17 septembre 2026 à 18:50