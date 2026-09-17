Aryna Sabalenka ne s’est vrai­ment pas fait que des amis avec sa réac­tion après sa nouvelle défaite en finale de Grand Chelem à l’US Open face à Elena Rybakina, qui lui a égale­ment subti­lisé la première place au clas­se­ment WTA.

Dans le dernier épisode du podcast Court N°1, c’est au tour du jour­na­liste Éric Salliot de revenir sur l’attitude de la Biélorusse. Ce dernier n’a pas vrai­ment apprécié sa réac­tion après la finale, qu’il juge peu classe et « un peu rageuse ». Selon lui, en plus d’avoir perdu le titre et sa place de numéro 1 mondiale, Sabalenka renvoie désor­mais l’image d’une très mauvaise perdante.

« Sabalenka ne sait pas perdre. C’est une succes­sion de réac­tions déplai­santes après ses défaites. Et comme elle en connaît beau­coup ces derniers temps, elle finit désor­mais par passer pour une véri­table loseuse » a déclaré Eric Salliot.