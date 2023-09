Si Aryna Sabalenka était natu­rel­le­ment abattue après sa défaite en finale de l’US Open face à Cori Gauff, la Biélorusse s’est rapi­de­ment consolée en deve­nant la 29e numéro une mondiale de l’his­toire de la WTA.

Interrogée sur l’évo­lu­tion de son jeu et notam­ment sur la gestion de ses émotions en match, Aryna a reconnu qu’elle avait dû fournir un impor­tant travail psycho­lo­gique afin de passer un cap significatif.

« Il a été très diffi­cile d’amé­liorer cette partie de mon jeu. Je suis très émotive sur le terrain, mais hors du terrain, il est très diffi­cile de me mettre en colère. L’objectif était d’amener cette Aryna sur le terrain. J’ai travaillé très dur avec des psycho­logues pour mieux me connaître. C’était un gros travail physique et mental. Lorsque j’ai corrigé mon service et mon problème de double faute, j’ai réalisé que je pouvais vrai­ment servir et bien bouger. Mentalement, je suis très forte, et désor­mais rien ne peut vrai­ment me détruire. »