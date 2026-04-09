Auréolée de ses deux titres consécutifs sur les WTA 1000 d’Indian Wells et Miami, Aryna Sabalenka, qui devait rependre la compétition sur terre battue à l’occasion du WTA 500 de Stuttgart (du 13 au 19 avril), a annoncé son forfait ce jeudi pour le tournoi allemand.
Une décision liée à une petite blessure qu’elle traîne depuis son sacre en Floride.
« Bonjour Stuttgart, C’est avec beaucoup de tristesse que je vous annonce que je ne pourrai pas participer au Porsche Tennis Grand Prix cette année. J’adore toujours revenir à Stuttgart. L’ambiance, les supporters et le soutien que j’y reçois sont vraiment très précieux pour moi. Et bien sûr, j’espérais vraiment avoir une nouvelle chance de me battre pour remporter cette Porsche. Malheureusement, je me suis blessée après Miami, et même si j’ai tout fait pour être rétablie à temps, je ne suis pas prête à disputer le tournoi. Je suis vraiment désolée de manquer ce tournoi exceptionnel. Je souhaite à tout le monde une excellente semaine à Stuttgart, et j’espère vous revoir tous très bientôt. »
Publié le jeudi 9 avril 2026 à 15:15