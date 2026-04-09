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Sabalenka prend une déci­sion à six semaines de Roland‐Garros : « C’est avec beau­coup de tris­tesse que je vous annonce que je ne pourrai pas parti­ciper à ce tournoi. Je me suis blessée après Miami »

Par
Thomas S
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Auréolée de ses deux titres consé­cu­tifs sur les WTA 1000 d’Indian Wells et Miami, Aryna Sabalenka, qui devait rependre la compé­ti­tion sur terre battue à l’oc­ca­sion du WTA 500 de Stuttgart (du 13 au 19 avril), a annoncé son forfait ce jeudi pour le tournoi allemand.

Une déci­sion liée à une petite bles­sure qu’elle traîne depuis son sacre en Floride. 

« Bonjour Stuttgart, C’est avec beau­coup de tris­tesse que je vous annonce que je ne pourrai pas parti­ciper au Porsche Tennis Grand Prix cette année. J’adore toujours revenir à Stuttgart. L’ambiance, les suppor­ters et le soutien que j’y reçois sont vrai­ment très précieux pour moi. Et bien sûr, j’es­pé­rais vrai­ment avoir une nouvelle chance de me battre pour remporter cette Porsche. Malheureusement, je me suis blessée après Miami, et même si j’ai tout fait pour être réta­blie à temps, je ne suis pas prête à disputer le tournoi. Je suis vrai­ment désolée de manquer ce tournoi excep­tionnel. Je souhaite à tout le monde une excel­lente semaine à Stuttgart, et j’es­père vous revoir tous très bientôt. »

Publié le jeudi 9 avril 2026 à 15:15

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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