Auréolée de ses deux titres consé­cu­tifs sur les WTA 1000 d’Indian Wells et Miami, Aryna Sabalenka, qui devait rependre la compé­ti­tion sur terre battue à l’oc­ca­sion du WTA 500 de Stuttgart (du 13 au 19 avril), a annoncé son forfait ce jeudi pour le tournoi allemand.

Une déci­sion liée à une petite bles­sure qu’elle traîne depuis son sacre en Floride.

« Bonjour Stuttgart, C’est avec beau­coup de tris­tesse que je vous annonce que je ne pourrai pas parti­ciper au Porsche Tennis Grand Prix cette année. J’adore toujours revenir à Stuttgart. L’ambiance, les suppor­ters et le soutien que j’y reçois sont vrai­ment très précieux pour moi. Et bien sûr, j’es­pé­rais vrai­ment avoir une nouvelle chance de me battre pour remporter cette Porsche. Malheureusement, je me suis blessée après Miami, et même si j’ai tout fait pour être réta­blie à temps, je ne suis pas prête à disputer le tournoi. Je suis vrai­ment désolée de manquer ce tournoi excep­tionnel. Je souhaite à tout le monde une excel­lente semaine à Stuttgart, et j’es­père vous revoir tous très bientôt. »