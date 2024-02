De passage ce dimanche en confé­rence de presse à l’oc­ca­sion de son tournoi de reprise depuis sa victoire à l’Open d’Australie, Aryna Sabalenka, tête de sérié numéro 2 du WTA 1000 de Dubaï, a tenu à prévenir la concur­rence concer­nant son envie de gagner.

« Ma menta­lité est de conti­nuer à faire ce que je fais, à me battre et à travailler. Ainsi, après ma carrière, je pourrai regarder en arrière et me dire : ‘Wow, j’ai pu faire ça, c’est fou’. Je ne suis pas le genre de personne qui gagne quelque chose et s’ar­rête. Je suis accro à la victoire. J’ai l’im­pres­sion d’avoir ça dans le sang et je veux conti­nuer à le faire, à travailler et, je l’es­père, à gagner », a déclaré celle qui doit affronter la Croate Donna Vekic pour son entrée en lice.