Comme le rapporte le site russe Championnat, la joueuse biélo­russe, sa carrière n’est pas calquée sur celle de Serena Wiliams, elle a d’autres objec­tifs que d’ac­cu­muler les titres. Très émotive, Aryna avoue vouloir donner beau­coup d’amour et créer des vocations.



« Quelle est ma moti­va­tion ? Ce que je sais c’est que je ne suis pas Serena Williams, qui a remporté 23 titres du Grand Chelem, les Jeux olym­piques et toutes sortes de tour­nois, et qui se demande main­te­nant ce qu’elle va faire ensuite. J’ai encore beau­coup à accom­plir et beau­coup de travail à faire. Quand je joue dans de grands stades et que je vois des petits enfants avec des pancartes qui m’en­cou­ragent, cela m’ins­pire et me motive. Je veux être une influence posi­tive et un modèle pour les enfants, pour qu’ils puissent être eux‐mêmes, profiter de la vie et se donner à fond dans ce qu’ils aiment »