Comme le rapporte le site russe Championnat, la joueuse biélorusse, sa carrière n’est pas calquée sur celle de Serena Wiliams, elle a d’autres objectifs que d’accumuler les titres. Très émotive, Aryna avoue vouloir donner beaucoup d’amour et créer des vocations.
« Quelle est ma motivation ? Ce que je sais c’est que je ne suis pas Serena Williams, qui a remporté 23 titres du Grand Chelem, les Jeux olympiques et toutes sortes de tournois, et qui se demande maintenant ce qu’elle va faire ensuite. J’ai encore beaucoup à accomplir et beaucoup de travail à faire. Quand je joue dans de grands stades et que je vois des petits enfants avec des pancartes qui m’encouragent, cela m’inspire et me motive. Je veux être une influence positive et un modèle pour les enfants, pour qu’ils puissent être eux‐mêmes, profiter de la vie et se donner à fond dans ce qu’ils aiment »
Publié le samedi 21 février 2026 à 10:28