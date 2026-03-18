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Sabalenka répond au direc­teur du tournoi de Dubaï : « Je trouve ça ridi­cule. Je ne suis pas sûre de vouloir y retourner après ce qu’il a dit »

Par
Baptiste Mulatier
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Australian Open - Melbourne - 19�12025

En février dernier, Aryna Sabalenka et Iga Swiatek, respec­ti­ve­ment numéro 1 et 2 mondiale au moment des faits, avaient annoncé en même temps leur forfait pour le WTA 1000 de Dubaï avec des messages presque simi­laires. Remonté, le direc­teur du tournoi, Salah Tahlak, avait exprimé son immense décep­tion et réclamé un retrait de points au clas­se­ment pour les deux joueuses

Un peu plus d’un mois plus tard, Sabalenka, titrée à Indian Wells, a livré une réponse assez cinglante dans des propos rapportés par le Guardian.

« Je trouve ça ridi­cule. Je ne pense pas qu’il se soit montré sous son meilleur jour. Pour moi, c’est vrai­ment triste de voir que les direc­teurs de tournoi et les tour­nois ne nous protègent pas en tant que joueuses. Ils ne se soucient que de leurs ventes, de leur tournoi, et c’est tout. Son commen­taire était ridi­cule. Je ne suis pas sûre de vouloir y retourner après ce qu’il a dit. Pour moi, c’est trop. En abor­dant cette saison, nous avons décidé de donner la prio­rité à ma santé et de veiller à ce que le calen­drier comporte ces petites pauses qui me permettent de me ressourcer, de recharger mes batte­ries, de travailler et d’être mieux préparée pour les grands tour­nois. J’ai l’impression que le calen­drier est devenu fou et je pense que c’est pour cela que tant de joueuses sont bles­sées, toujours bandées, et ne livrent pas des matchs de la meilleure qualité possible, car c’est presque impossible »

Publié le mercredi 18 mars 2026 à 09:42

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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