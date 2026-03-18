En février dernier, Aryna Sabalenka et Iga Swiatek, respec­ti­ve­ment numéro 1 et 2 mondiale au moment des faits, avaient annoncé en même temps leur forfait pour le WTA 1000 de Dubaï avec des messages presque simi­laires. Remonté, le direc­teur du tournoi, Salah Tahlak, avait exprimé son immense décep­tion et réclamé un retrait de points au clas­se­ment pour les deux joueuses.

Un peu plus d’un mois plus tard, Sabalenka, titrée à Indian Wells, a livré une réponse assez cinglante dans des propos rapportés par le Guardian.

« Je trouve ça ridi­cule. Je ne pense pas qu’il se soit montré sous son meilleur jour. Pour moi, c’est vrai­ment triste de voir que les direc­teurs de tournoi et les tour­nois ne nous protègent pas en tant que joueuses. Ils ne se soucient que de leurs ventes, de leur tournoi, et c’est tout. Son commen­taire était ridi­cule. Je ne suis pas sûre de vouloir y retourner après ce qu’il a dit. Pour moi, c’est trop. En abor­dant cette saison, nous avons décidé de donner la prio­rité à ma santé et de veiller à ce que le calen­drier comporte ces petites pauses qui me permettent de me ressourcer, de recharger mes batte­ries, de travailler et d’être mieux préparée pour les grands tour­nois. J’ai l’impression que le calen­drier est devenu fou et je pense que c’est pour cela que tant de joueuses sont bles­sées, toujours bandées, et ne livrent pas des matchs de la meilleure qualité possible, car c’est presque impossible »