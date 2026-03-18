En février dernier, Aryna Sabalenka et Iga Swiatek, respectivement numéro 1 et 2 mondiale au moment des faits, avaient annoncé en même temps leur forfait pour le WTA 1000 de Dubaï avec des messages presque similaires. Remonté, le directeur du tournoi, Salah Tahlak, avait exprimé son immense déception et réclamé un retrait de points au classement pour les deux joueuses.
Un peu plus d’un mois plus tard, Sabalenka, titrée à Indian Wells, a livré une réponse assez cinglante dans des propos rapportés par le Guardian.
« Je trouve ça ridicule. Je ne pense pas qu’il se soit montré sous son meilleur jour. Pour moi, c’est vraiment triste de voir que les directeurs de tournoi et les tournois ne nous protègent pas en tant que joueuses. Ils ne se soucient que de leurs ventes, de leur tournoi, et c’est tout. Son commentaire était ridicule. Je ne suis pas sûre de vouloir y retourner après ce qu’il a dit. Pour moi, c’est trop. En abordant cette saison, nous avons décidé de donner la priorité à ma santé et de veiller à ce que le calendrier comporte ces petites pauses qui me permettent de me ressourcer, de recharger mes batteries, de travailler et d’être mieux préparée pour les grands tournois. J’ai l’impression que le calendrier est devenu fou et je pense que c’est pour cela que tant de joueuses sont blessées, toujours bandées, et ne livrent pas des matchs de la meilleure qualité possible, car c’est presque impossible »
Publié le mercredi 18 mars 2026 à 09:42