Avant de s’incliner en finale de l’Open d’Australie face à Elena Rybakina, Aryna Sabalenka a accordé une petite interview à nos confrères d’Eurosport Espagne dans laquelle elle a notamment évoqué sa grande et belle amitié avec Paula Badosa.
Une relation qui n’était pourtant pas très bien partie.
« L’histoire est très drôle ; nous continuons à nous envoyer des mèmes sur la façon dont nous nous sommes rencontrées, car lorsque nous nous sommes vues pour la première fois, nous avons toutes les deux pensé que l’autre était une salope, disons‐le ainsi. Ensuite, nous avons joué un match exhibition, nous avons pu discuter un peu et nous nous sommes dit : « Oh, en fait, tu es sympa ! », et nous avons senti une connexion, nous avons senti que nous étions pareilles. Depuis, nous sommes « besties » (meilleures amies). »
Publié le samedi 7 février 2026 à 16:46