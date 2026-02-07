AccueilInsoliteSabalenka sans filtre sur sa relation avec Badosa : "Lorsque nous nous...
Sabalenka sans filtre sur sa rela­tion avec Badosa : « Lorsque nous nous sommes vues pour la première fois, nous avons toutes les deux pensé que l’autre était une salope »

Avant de s’in­cliner en finale de l’Open d’Australie face à Elena Rybakina, Aryna Sabalenka a accordé une petite inter­view à nos confrères d’Eurosport Espagne dans laquelle elle a notam­ment évoqué sa grande et belle amitié avec Paula Badosa. 

Une rela­tion qui n’était pour­tant pas très bien partie. 

« L’histoire est très drôle ; nous conti­nuons à nous envoyer des mèmes sur la façon dont nous nous sommes rencon­trées, car lorsque nous nous sommes vues pour la première fois, nous avons toutes les deux pensé que l’autre était une salope, disons‐le ainsi. Ensuite, nous avons joué un match exhi­bi­tion, nous avons pu discuter un peu et nous nous sommes dit : « Oh, en fait, tu es sympa ! », et nous avons senti une connexion, nous avons senti que nous étions pareilles. Depuis, nous sommes « besties » (meilleures amies). »

