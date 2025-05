Comme le rapporte le site Sportskeeda, Aryna Sabalenka a expliqué grâce à une petite anec­dote pour­quoi elle était impres­sionnée par le degré de profes­sion­na­lisme d’Iga Swiatek. Même s’il y a de l’ironie dans les propos de la Biélorusse, on sent aussi qu’elle devrait prendre conscience que quelques fois elle est un peu trop « laxiste ».

« Je ne suis pas comme Iga, vous savez pour­quoi, les gars ? L’autre jour, j’étais dans les vestiaires et je n’avais qu’une paire de chaus­sures et j’en avais oublié une autre. J’ai regardé son casier et il y avait neuf, je crois neuf ou huit paires de chaus­sures sous le casier. Je me suis dit : « Oui, il y a quel­qu’un de très profes­sionnel et quel­qu’un qui est loin de mon état d’esprit. »