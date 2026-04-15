Après avoir déclaré forfait pour le WTA 500 de Stuttgart, Aryna Sabalenka devrait lancer sa tournée sur terre battue à Madrid (du 21 avril au 3 mai), où elle est tenante du titre.
En attendant, la numéro 1 mondiales s’est confiée au magazine Esquire, évoquant notamment le contraste entre son attitude sur le court et sa personnalité en dehors.
Question : « Vous êtes une joueur agressive, mais en dehors du terrain, c’est comme si vous étiez deux personnes différentes. Comment parvenez‐vous à concilier ces deux aspects de votre vie ?«
Sabalenka : « Jusqu’à la fin de mes jours, je devrai faire quelque chose qui me permette d’être aussi agressive – peut‐être de la boxe – car j’ai l’impression de bien équilibrer ces deux personnalités. Sur le court, je suis assez agressive, assez émotive, ce qui est nécessaire pour jouer mon meilleur tennis. En dehors du court, je suis une personne complètement différente.«
Question : « Si vous n’étiez pas joueuse de tennis, que feriez‐vous ?«
Sabalenka : « Boxe ou peut‐être mannequinat. Ça me conviendrait. »
Publié le mercredi 15 avril 2026 à 15:46