Après avoir déclaré forfait pour le WTA 500 de Stuttgart, Aryna Sabalenka devrait lancer sa tournée sur terre battue à Madrid (du 21 avril au 3 mai), où elle est tenante du titre.

En atten­dant, la numéro 1 mondiales s’est confiée au maga­zine Esquire, évoquant notam­ment le contraste entre son atti­tude sur le court et sa person­na­lité en dehors.

Question : « Vous êtes une joueur agres­sive, mais en dehors du terrain, c’est comme si vous étiez deux personnes diffé­rentes. Comment parvenez‐vous à conci­lier ces deux aspects de votre vie ?«

Sabalenka : « Jusqu’à la fin de mes jours, je devrai faire quelque chose qui me permette d’être aussi agres­sive – peut‐être de la boxe – car j’ai l’im­pres­sion de bien équi­li­brer ces deux person­na­lités. Sur le court, je suis assez agres­sive, assez émotive, ce qui est néces­saire pour jouer mon meilleur tennis. En dehors du court, je suis une personne complè­te­ment diffé­rente.«

Question : « Si vous n’étiez pas joueuse de tennis, que feriez‐vous ?«

Sabalenka : « Boxe ou peut‐être manne­quinat. Ça me conviendrait. »