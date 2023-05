Après avoir remporté son deuxième titre à Madrid grâce à sa victoire en finale contre la numéro 1 mondiale Iga Swiatek, Aryna Sabalenka a fait quelques confi­dences à la WTA sur sa progres­sion, notam­ment sur terre battue

« Si quel­qu’un m’avait dit que je serais cham­pionne du Grand Chelem, que je serais numéro 2 mondiale et que je gagne­rais des titres sur terre battue, j’au­rais pensé : ‘Je ne sais pas, il y a beau­coup de travail à faire et je ne suis pas sûre d’en être capable’. Je n’y pensais pas vrai­ment. Mais je pense que c’était la clé. Je travaillais très dur, j’amé­lio­rais mon jeu, je trou­vais des choses que je pouvais faire mieux, j’ana­ly­sais beau­coup mon jeu. Avec le recul, je suis très fière de moi, de mon équipe et de ce que nous avons fait ces dernières années. »