Lors du média day, la numéro un mondiale a été questionnée sur l’idée de l’ancien directeur de l’Open d’Australie devenu maintenant grand patron de l’US Open et son désir de faire jouer les matches en cinq sets en Grand Chelem. Extraits.
Je me demandais simplement ce que vous pensiez de l’idée de Craig Tiley concernant les matchs féminins au meilleur des cinq sets ?
Aryna Sabalenka : « Oh, faisons ça »
Dans la seconde moitié du Grand Chelem, pas pendant la première semaine ?
Aryna Sabalenka : « Oui, allons‑y. Je pense que j’aurais probablement plus de titres du Grand Chelem à mon actif. Je me sens physiquement très forte et je suis assez confiante quant à la capacité de mon corps à encaisser le coup. Alors, allons‑y ! »
Vous êtes clairement le meilleur joueur de la planète, mais pour tous les autres, pensez‐vous que ce serait une bonne idée ?
Aryna Sabalenka : « Eh bien, je ne sais pas. J’imagine que ça représente beaucoup de travail physique pour les autres, mais j’ai le sentiment que dans le sport, on doit prendre soin de soi, et je pense que s’ils le font, j’aurai un énorme avantage »
Publié le mercredi 4 mars 2026 à 08:40