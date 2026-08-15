Le sport et la politique ne sont jamais pleinement indépendants l’un de l’autre. La guerre en Ukraine toujours en cours avec la Russie, a laissé des traces sur la sphère tennistique. Le tournoi de Wimbledon avait notamment interdit la participation des joueurs et joueuses russes ou biélorusses, lors de l’édition 2022.
Les joueuses ukrainiennes comme Elina Svitolina et Marta Kostyuk continue de refuser les poignées de main avec leurs collègues de ces deux nationalités. À l’occasion d’un entretien accordé au Time, Aryna Sabalenka est revenue sur l’impact de la géopolitique sur le circuit. La numéro un mondiale explique avoir eu des mauvaises expériences à ce sujet.
« Certains entraîneurs ukrainiens me disaient des choses vraiment, vraiment, vraiment méchantes. Je ne veux pas les répéter. C’était tellement horrible. Ça m’a vraiment bouleversée, et je me mettais à pleurer à chaudes larmes ».
Publié le samedi 15 août 2026 à 17:00