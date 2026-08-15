Le sport et la poli­tique ne sont jamais plei­ne­ment indé­pen­dants l’un de l’autre. La guerre en Ukraine toujours en cours avec la Russie, a laissé des traces sur la sphère tennis­tique. Le tournoi de Wimbledon avait notam­ment interdit la parti­ci­pa­tion des joueurs et joueuses russes ou biélo­russes, lors de l’édi­tion 2022.

Les joueuses ukrai­niennes comme Elina Svitolina et Marta Kostyuk continue de refuser les poignées de main avec leurs collègues de ces deux natio­na­lités. À l’oc­ca­sion d’un entre­tien accordé au Time, Aryna Sabalenka est revenue sur l’im­pact de la géopo­li­tique sur le circuit. La numéro un mondiale explique avoir eu des mauvaises expé­riences à ce sujet.

« Certains entraî­neurs ukrai­niens me disaient des choses vrai­ment, vrai­ment, vrai­ment méchantes. Je ne veux pas les répéter. C’était telle­ment horrible. Ça m’a vrai­ment boule­versée, et je me mettais à pleurer à chaudes larmes ».