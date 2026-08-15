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Sabalenka sur la guerre en Ukraine : « Je ne veux pas le répéter, mais en 2022 certains entraî­neurs ukrai­niens me disaient des choses vrai­ment méchantes. Et je me mettais à pleurer à chaudes larmes »

Par
Jean Muller
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Le sport et la poli­tique ne sont jamais plei­ne­ment indé­pen­dants l’un de l’autre. La guerre en Ukraine toujours en cours avec la Russie, a laissé des traces sur la sphère tennis­tique. Le tournoi de Wimbledon avait notam­ment interdit la parti­ci­pa­tion des joueurs et joueuses russes ou biélo­russes, lors de l’édi­tion 2022. 

Les joueuses ukrai­niennes comme Elina Svitolina et Marta Kostyuk continue de refuser les poignées de main avec leurs collègues de ces deux natio­na­lités. À l’oc­ca­sion d’un entre­tien accordé au Time, Aryna Sabalenka est revenue sur l’im­pact de la géopo­li­tique sur le circuit. La numéro un mondiale explique avoir eu des mauvaises expé­riences à ce sujet.

« Certains entraî­neurs ukrai­niens me disaient des choses vrai­ment, vrai­ment, vrai­ment méchantes. Je ne veux pas les répéter. C’était telle­ment horrible. Ça m’a vrai­ment boule­versée, et je me mettais à pleurer à chaudes larmes ».

Publié le samedi 15 août 2026 à 17:00

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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