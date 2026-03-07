Aryna a bien négocié son entrée en lice en Californie. Interrogée au sujet de l’idée de poursuivre une carrière sans coach, sa réponse a été très claire et pas dénouée de sens.
« Pour moi, ce serait très difficile. Même si je suis mentalement très forte et dure, il est vital pour moi de sentir ce soutien et de voir l’équipe dans mon domaine, simplement de les avoir à proximité. Actuellement, je ne me vois pas sans entraîneur, bien que je sois intelligente et que j’aimerais tout savoir, je n’aime pas aller à l’entraînement et tout faire par moi‐même, cela demande trop d’énergie. J’ai besoin que l’entraîneur planifie la séance d’entraînement, me fasse réfléchir et agir, pour que je n’aie qu’à me concentrer sur le tennis. Pour moi, ce serait difficile, j’ai lutté pendant longtemps pour trouver le bon entraîneur, mais peut‐être que pour Emma, ce serait un repos nécessaire. Il ne faut pas se précipiter, il ne peut pas embaucher n’importe qui, cela ne ferait qu’apporter plus de problèmes ».
