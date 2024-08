Lors d’une inter­view accordée au Guardian, Aryna Sabalenka est revenu sur le décès de son ex‐petit ami, Konstantin Koltsov, en mars dernier, alors qu’elle prépa­rait le tournoi de Miami. Elle avait fait le choix de ne pas se retirer.

« « À ce moment‐là [après la mort de Koltsov], j’ai pensé que je devais conti­nuer à avancer, conti­nuer à jouer, conti­nuer à faire mon truc pour séparer ma vie person­nelle de ma vie profes­sion­nelle. Mais à la fin, je dirais que j’ai beau­coup lutté pour ma santé parce que je n’ai pas arrêté. C’était très émotionnel et très stres­sant, et ma santé mentale en a pris un coup à moment‐là. Avec le recul, je dirais qu’une meilleure déci­sion aurait été de prendre du recul, de se ressourcer. Mais j’ai fait ce que j’ai fait. À la fin, j’ai payé pour ma déci­sion, mais je suis vrai­ment heureuse d’avoir le tennis dans ma vie et cela m’a vrai­ment aidée à traverser les épreuves et à devenir plus forte. »